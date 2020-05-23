УПЛ поновлять 30 травня, якщо збільшать кількість учасників масових заходів

Для проведення футбольного матчу потрібен дозвіл на мінімум 200 осіб, поки що дозволена кількість – 50 осіб.

Директор УПЛ Євген Дикий розповів, чому спочатку запланований на 30 травня рестарт чемпіонату перенесли на 6 червня. Все через обмеження на кількість учасників масових заходів, яке поки не може перевищувати 50 осіб. Для проведення футбольного матчу потрібен дозвіл на мінімум 200 осіб, повідомляє телеканал «Футбол».

«Є офіційне звернення до Міністерства охорони здоров'я України. Чекаємо від Міністертва рішення про можливе збільшення кількості учасників масових заходів, яке поки що не перевищує 50 осіб.

На даний момент контактуємо з усіма клубами. Є розуміння, що якщо буде відповідне рішення і дозволи, крім Міністерства охорони здоров'я, чекаємо також рішення від Виконавчого комітету УАФ. В принципі, всі клуби готові стартувати 30 травня. Також якщо це рішення приймуть не пізніше понеділка в зв'язку в логістикою», - розповів Дикий.

Вчора Міністерство охорони здоров'я повідомило, що 11 областей не готові до переходу на другий етап виходу з карантину, який і передбачає дозвіл на проведення спортивних заходів.

При цьому сезон у Другій лізі завершили достроково, а Першу лігу точно не дограють в повному вигляді.

Нагадаємо, після 23-х турів чемпіонату України лідирує «Шахтар». Перевага над «Зорею», що йде на другому місці, становить 13 очок. «Динамо» замикає трійку, поступаючись луганчанам за особистими зустрічами.

Фото: Укрінформ