Одне командне ПЛР-тестування коштує клубам 120 тисяч гривень

Клуби здають тести перед поновленням тренувань і перед кожним туром чемпіонату.

Процедура тестування на COVID-19 коштує клубам УПЛ в суму близько 120 тисяч гривень, повідомляє портал Meta Ratings.

Тести на коронавірус повинна здати кожна команда в складі 60 осіб: футболісти, тренери і клубний персонал. Перед відновленням тренувального процесу всі команди української Прем'єр-ліги зобов'язані пройти тестування, проте деякі клуби ще не поінформували УАФ про всі командні результати.

Ще одну подібну процедуру клуби повинні пройти безпосередньо перед поновленням матчів чемпіонату України. Результат ПЛР-тесту стає відомим протягом 36 годин, після чого в разі негативного аналізу видається дозвіл на участь футболіста в змаганнях.

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За інформацією ЗМІ, поновлення сезону УПЛ перенесено з 30 травня на 6 червня.

Нагадаємо, після 23-х турів чемпіонату України лідирує «Шахтар». Перевага над «Зорею», що йде на другому місці, становить 13 очок. «Динамо» замикає трійку, поступаючись луганчанам за особистими зустрічами.

Фото: Укрінформ