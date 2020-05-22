Стаховський переміг у міксті на груповому етапі турніру в Будапешті

Перша "ракетка" України Сергій Стаховський провів сьогодні два поєдинки в рамках виставкових змагань в Будапешті (Угорщині).

Сергій Стаховський у парі з Анною Бондар здобув перемогу в міксті на груповому етапі турніру в Будапешті. Про це повідомляє БТУ.

Перший матч на турнірі Budapest Kupa Сергій Стаховський зіграв проти Петера Надя. Він завершився з рахунком 4:1, 1:4, 2:4.

Другий матч він зіграв у міксті з Анною Бондар. Поєдинок проти дуета Петер Надь/Тімеа Бабош завершився з рахунком 4:2, 4:3 (5).

Анна Бондар у свою чергу зіграла проти Дорки Драхоти Сабо - 2:4, 2:4.

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Формат турніру передбачає груповий етап (2 групи, в кожній по 3 пари тенісист + тенісистка), в рамках якого проходять матчі в одиночному розряді, а також в міксті. У п'ятницю та суботу пройдуть поєдинки в групах, а в неділю зіграють матчі за "бронзу" (між дуетами, які займуть другі місця в групах), а також фінал між переможцями груп.

Фото: Hungarian Tennis