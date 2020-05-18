Стаховський візьме участь у виставковому турнірі з тенісу в Будапешті

Перша "ракетка" України Сергій Стаховський візьме участь у виставковому турнірі з тенісу Budapest Kupa.

Тенісні змагання відбудуться 22 - 24 травня в Будапешті (Угорщина). Матчі пройдуть без глядачів, але вболівальники зможуть стежити за ходом подій по ТВ-трансляції. Про це повідомляє БТУ.

Формат турніру передбачає груповий етап (2 групи, в кожній по 3 пари тенісист+тенісистка), в рамках якого відбудуться матчі в одиночному розряді, а також в міксті.

Жовта група: Балаш/Надь; Пірош/Галф; Марожан/Яні.

Синя група: Фучович/Штоллар; Стаховський/Бондар; Нагі/Бабош.

У п'ятницю та суботу пройдуть поєдинки в групах, а в неділю зіграють матчі за "бронзу" між дуетами, які займуть другі місця в групах, а також фінал між переможцями груп.

Фото: Sport.ua