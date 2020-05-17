Сподіваюсь, в цьому році ще зіграють великі турніри – Стаховський

Провідний український тенісист налаштований оптимістично на поновлення сезону.

Перша ракетка України Сергій Стаховський вірить, що в цьому сезоні ще зіграють великі тенісні турніри, повідомляє tennisworldusa.org.

«Якщо ми говоримо щодо прогнозів на залишок сезону, то сподіваємося, що він поновиться. Я дійсно сподіваюся, що в цьому році ще зіграють великі турніри.

Це правда, що зараз складно тренуватися, зберігаючи мотивацію. У нас немає мети, ми не знаємо, як довго триватиме перерва», - сказав Стаховський.

Прес-служби Асоціації професійних тенісистів (ATP) і Жіночої тенісної асоціації (WTA) оголосили продовження паузи в тенісному сезоні до 31 липня.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу на осінь перенесли Відкритий чемпіонат Франції (Ролан Гаррос), який мав відбутися в травні. Вімблдон в 2020 році скасували. Рішення про долю US Open приймуть у червні.

Фото: Укрінформ