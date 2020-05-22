НБА готує клуби до масового тестування на коронавірус
Укрінформ
Національна баскетбольна асоціація розпочала підготовку клубів до масового тестування на коронавірус.
Комісар ліги Адам Сільвер готовий проводити щоденне тестування для зниження ризику захворювання на COVID-19 після відновлення матчів, повідомляє Sportsnet.
Характерно, що в разі позитивного тесту у гравців, чемпіонат не будуть зупиняти. Баскетболістів у такому випадку відправлять на самоізоляцію.
Останній матч в НБА відбувся 12 березня. Власник команди "Мілуокі Бакс" Марк Лесрі розповів, що очікує відновлення чемпіонату протягом шести-восьми тижнів.
Фото: sportsnet.ca.