НБА може на півмісяця скоротити тривалість тренувального табору

Керівництво північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА) скоротить тривалість тренувального табору перед поновленням сезону.

Як повідомляє The Athletic, спочатку планувалося, що він /табір/ складе 4-5 тижнів, тепер же стало відомо, що він пройде протягом 2-3 тижнів. Це може привести до більш раннього відновлення сезону.

Уже кілька команд НБА прийняло рішення відкрити тренувальні бази. Поки тренування проводяться в індивідуальному порядку.