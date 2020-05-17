НБА може на півмісяця скоротити тривалість тренувального табору

НБА може на півмісяця скоротити тривалість тренувального табору

Укрінформ
Керівництво північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА) скоротить тривалість тренувального табору перед поновленням сезону.

Як повідомляє The Athletic, спочатку планувалося, що він /табір/ складе 4-5 тижнів, тепер же стало відомо, що він пройде протягом 2-3 тижнів. Це може привести до більш раннього відновлення сезону.

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Уже кілька команд НБА прийняло рішення відкрити тренувальні бази. Поки тренування проводяться в індивідуальному порядку.

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