Українська велосипедистка з маунтенбайку Беломоїна прокоментувала календар Кубка світу

Українська велосипедистка з маунтенбайку в крос-кантрі Яна Беломоїна поділилася враженнями від нового календаря Кубка світу.

"Краща новина за останні кілька місяців. У нас буде гоночний сезон цього року. Сповнена мотивації", - написала 27-річна українська велогонщиця в своєму Instagram.

Також Яна Беломоїна поділилася календарем Кубка світу з маунтенбайку в крос-кантрі:

5-6 вересня - перший етап (Ленцерхайде, Швейцарія);

12-13 вересня - другий етап (Валь ді Соле, Італія);

19-20 вересня - третій етап (Ле Ге, Франція);

29 вересня - 4 жовтня - четвертий і п'ятий етапи (Нове Мєсто, Чехія);

5-11 жовтня - чемпіонат світу (Леоганг, Австрія).

Фото: golos.com.ua