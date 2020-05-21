Луганська "Зоря" подовжила контракти з Вернидубом і Хомченовським

Луганський футбольний клуб "Зоря" на два роки подовжив контракти з захисником Віталієм Вернидубом і півзахисником Дмитром Хомченовським.

Про це сьогодні, 21 травня, повідомляє пресслужба ФК "Зоря".

Віталій Вернидуб почав захищати кольори "Зорі" з сезону-2011/12. Провів у складі луганської команди 83 матчі, після чого перейшов до азербайджанської "Габали", але влітку 2018-го повернувся.

"Віталій є стабільним гравцем основи протягом багатьох років, надійно цементуючи оборону нашої команди. Один із лідерів, найсильніший мотиватор, приклад для молоді", - зазначається у повідомленні клубу.

Дмитро Хомченовський виступав у складі "Зорі" з весни 2011 року по осінь 2015-го. За цей час зіграв у 119 іграх і забив 17 м'ячів. Після цього грав у "Понфераддіні" (Сегунда, Іспанія), у польській "Ягеллонії" та російському "Уралі", а влітку 2018-го повернувся до "Зорі".

"Висока швидкість, грамотне і швидке прийняття рішень, злагоджені дії на фланзі - одні з козирів нашої півзахисника", - відзначили у клубній пресслужбі.

Фото: Д. Хомченовский/zarya-lugansk.com