Проект догравання УПЛ: старт 30 травня, фініш 19 липня

Фінал Кубка України запланований на 25 липня.

Клуби УПЛ отримали новий проект календаря завершальної частини сезону 2019/20. Чемпіонат України планують поновити 30 травня і завершити 19 липня. Фінал Кубка України запланований на 25 липня, повідомляє Sport Arena.

Кілька днів тому клуби УПЛ залишили в силі рестарт сезону 30 травня, однак проголосували за перенесення закінчення чемпіонату з 13 на 19 липня. Півфінальні матчі Кубка України за новим варіантом проекту календаря планують зіграти 24 червня, а фінал Кубка - 25 липня. Матчі плей-офф за право зіграти в Лізі Європи зіграють 29 липня і 1 серпня.

Після затвердження проекту календаря клубами УПЛ його ще повинен остаточно підтвердити виконком УАФ.

Нагадаємо, після 23-х турів чемпіонату України лідирує «Шахтар». Перевага над «Зорею», що йде на другому місці, становить 13 очок. «Динамо» замикає трійку, поступаючись луганчанам за особистими зустрічами.

Фото: Укрінформ