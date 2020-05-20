«Динамо» і «Шахтар» зіграють спаринги з «Рухом»
Комітет арбітрів Української асоціації футболу оголосив про призначення суддівських бригад на товариські матчі команд Прем'єр-ліги і Професійної футбольної ліги, які зіграють в період з 22 по 26 травня, повідомляє сайт УАФ.
22 травня
«Минай» - ФК «Львів» - Ярослав Козик
«Динамо» - «Рух» - Євген Арановський
«Олександрія» - «Ворскла» - Віктор Копієвський
23 травня
«Колос» - «Олімпік» - Сергій Бойко
24 травня
«Шахтар» - «Рух» - Микола Балакін
26 травня
«Олександрія» - «Черкащина» - Віктор Копієвський
Сьогодні уряд України підтримав рішення стосовно пом'якшення карантинних обмежень на території країни з 22 травня. Це дає можливість відновити спортивні змагання.
Нагадаємо, клуби УПЛ мають намір відновити чемпіонат 30 травня. Матчі Першої ліги планують відновити 16 червня.
Фото: Укрінформ