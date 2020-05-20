Ужгород і Полтава можуть прийняти матчі збірної України з футболу у найближчі два роки

Ужгородський стадіон "Авангард" і полтавський стадіон "Ворскла" імені Бутовського можуть прийняти товариські матчі збірної України з футболу.

Як стало відомо Sport Arena, на виконкомі Української асоціації футболу (УАФ) розглядатиметься можливість проведення офіційних і товариських матчів національної збірної України на восьми стадіонах.

Серед них і стадіони в Ужгороді та Полтаві, які можуть прийняти товариські матчі збірної у період 2020 - 2022 років.

Зазначимо, що стадіон "Авангард" в Ужгороді в квітні 1992 року став місцем проведення першого матчу в історії української збірної.

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Серед інших стадіонів розглядаються НСК "Олімпійський" (Київ), ОСК "Металіст" (Харків), "Арена Львів" (Львів), "Чорноморець" (Одеса), "Дніпро-Арена" ( Дніпро) і "Славутич-Арена" (Запоріжжя).

Фото: sportarena.com