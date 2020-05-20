Бухарест підтвердив готовність прийняти футбольний Євро 2021 року

Бухарест (Румунія) підтвердив готовність 2021 року прийняти перенесений чемпіонат Європи-2020 з футболу. У Бухаресті збірна України має провести два матчі.

Про це повідомляє УАФ із посиланням на пресслужбу Федерації футболу Румунії.

"Федерація футболу Румунії відправила гарантійний лист на адресу УЄФА, в якому підтвердила готовність столиці країни стати одним із господарів Євро-2020 у 2021 році", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) через пандемію коронавірусу переніс проведення Євро-2020 на літо 2021 року. Тому міста-господарі мали переробити гарантійні листи, що підтверджували їхній намір прийняти турнір.

Бухарест прийматиме три матчі групової стадії Євро-2020, а також один — 1/8 фіналу. Саме у столиці Румунії пройдуть три поєдинки групи С, в якій разом з Австрією та Нідерландами виступатиме і Україна. Ще одна команда квартету визначиться у стикових матчах Ліги націй.

Підопічні Андрія Шевченка мають провести в Бухаресті два матчі.

Фото: Getty Images