Бухарест підтвердив готовність прийняти футбольний Євро 2021 року
Про це повідомляє УАФ із посиланням на пресслужбу Федерації футболу Румунії.
"Федерація футболу Румунії відправила гарантійний лист на адресу УЄФА, в якому підтвердила готовність столиці країни стати одним із господарів Євро-2020 у 2021 році", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) через пандемію коронавірусу переніс проведення Євро-2020 на літо 2021 року. Тому міста-господарі мали переробити гарантійні листи, що підтверджували їхній намір прийняти турнір.
Бухарест прийматиме три матчі групової стадії Євро-2020, а також один — 1/8 фіналу. Саме у столиці Румунії пройдуть три поєдинки групи С, в якій разом з Австрією та Нідерландами виступатиме і Україна. Ще одна команда квартету визначиться у стикових матчах Ліги націй.
Підопічні Андрія Шевченка мають провести в Бухаресті два матчі.
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