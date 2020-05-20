Американка Джеймі Гемптон завершила тенісну кар'єру

Колишня 24-та "ракетка" світу американка корейського походження Джеймі Гемптон офіційно оголосила про те, що йде з тенісу.

30-річна спортсменка за останні роки перенесла шість операцій і на своїй сторінці в Twitter написала, що цього виявилося недостатньо для повернення в теніс.

Востаннє Гемптон виходила на корт у січні 2014 року і стала півфіналісткою турніру WTA в Окленді, проте знялася з матчу через травму стегна.

2013 рік був найкращим у кар'єрі тенісистки: вона зіграла у півфіналі в Окленді та Брюсселі, дійшла до другого тижня "Ролан Гаррос", обігравши суперницю з ТОП-10 Петру Квітову, а потім стала фіналісткою "Прем'єра" в Істборні, перемігши Агнешку Радванську та Каролін Возняцькі.

Тоді ж Джеймі піднялася на 24-те місце в одиночному рейтингу WTA, а найвищою позицією американки у парному рейтингу є 74-й рядок. В активі тенісистки по п'ять титулів ITF в одиночному та парному розрядах.

Фото: tennis.com.