Бухарест підтвердив, що зможе прийняти Євро-2020 через рік

Саме в столиці Румунії збірна України базуватиметься і зіграє два матчі групового турніру.

Бухарест зможе прийняти матчі Євро-2020 після перенесення континентальної першості на наступний рік, повідомляє видання Gazeta Sporturilor.

Столиця Румунії – одне з 12 міст, яке мало прийняти чемпіонат в червні і липні нинішнього року. Раніше свій статус господарів Євро в наступному році підтвердили Більбао, Дублін, Глазго, Мюнхен, Копенгаген і Санкт-Петербург. Під питанням залишаються Рим і Лондон.

Через пандемію COVID-19 чемпіонат Європи перенесли на рік - він пройде з 11 червня до 11 липня 2021 року. При цьому турнір збереже 2020 рік у своїй назві.

Нагадаємо, національна збірна України мала базуватися саме в Бухаресті на час Євро-2020. Там же українці зіграють матчі групового раунду з Австрією і суперником, який визначиться у відбірковому плей-офф.

Фото: gsp.ro