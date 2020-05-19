В Україні планують запустити серію онлайн-змагань з легкої атлетики

Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) планує запустити серію онлайн-змагань.

Зокрема, розглядаються варіанти проведення в червні таких змагань серед спортсменів з бігу на 400 метрів, стрибків у висоту, метання молота. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

"Легка атлетика України, аби хоч якоюсь мірою втамувати "змагальний голод" зараз вивчає можливість проведення змагань в онлайн-форматі. Зокрема, розглядаються варіанти проведення в червні таких змагань серед спортсменів з бігу на 400 метрів, стрибків у висоту, метання молота. Наразі особливо вивчається технічна сторона розв’язання цього питання, аби їх трансляція в інтернеті чи на телебаченні була якісною, цікавою та видовищною", - йдеться в повідомленні.

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Сьогодні, 19 травня, відбулася традиційна нарада керівників Департаментів Легкої атлетики України, під час якої також обговорили освітні семінари проекту ФЛАУ "Академія легкої атлетики України". Зокрема, цього тижня відбудуться семінари Яни Бочарської та Вячеслава Нищеменка "Права та обов’язки легкоатлетів під час змагань". 20 травня він буде присвячений змаганням зі стрибків, 22 травня – з бігу. Також на наступний тиждень заплановано другий антидопінговий семінар.

Фото: uaf.org.ua