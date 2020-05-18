Перший ЧС з футболу серед жінок за участю 32 команд відбудеться не в Європі

2023 року уперше в історії у фінальному турнірі візьмуть участь 32 національні жіночі збірні з футболу.

Онлайн-засідання Ради ФІФА, на якому буде названо країну-господаря чемпіонату світу з футболу 2023 року серед жінок, відбудеться 25 червня. Про це повідомляє УАФ із посиланням на пресслужбу ФІФА.

"Уперше в історії у фінальному турнірі візьмуть участь 32 національні жіночі збірні. На проведення ЧС претендували 10 країн: Бельгія, Бразилія, Південна Африка, Аргентина, Австралія, Болівія, Колумбія, Японія, Нова Зеландія та Південна Корея. У фінальному етапі конкурсу братимуть участь чотири претенденти: cпільна заявка Австралії та Нової Зеландії, Бразилія, Колумбія та Японія", - йдеться в повідомленні.

Матчі кваліфікації стартують 2021 року, а фінішують 2022-го. Фінальний турнір запланований на 10 липня - 20 серпня 2023 року.

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Нагадаємо, що у кваліфікаційних змаганнях минулого чемпіонату світу жіноча збірна України з футболу посіла 3 місце у своїй групі й на форум, що відбувся у Франції 2019 року, не потрапила.

Фото fifa.com