Жіноча збірна України з футболу піднялася на 26 місце в рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила оновлений рейтинг національних жіночих збірних, в якому українська команда посідає 26-ту позицію.

За час, що минув після публікації попереднього рейтингу, "синьо-жовті" провели три матчі, які відбулися в рамках турніру Pinatar Cup, що пройшов в Іспанії. Підопічні Наталії Зінченко поступилися Шотландії (0:3), перемогли Північну Ірландію (4:0) та програли Ісландії (0:1), повідомляє прес-служба Української асоціації футболу (УАФ).

У порівнянні з минулою версією рейтингу жіноча збірна України піднялася на одну сходинку, обійшовши Мексику. Що ж до інших змін, Франція увійшла до топ-трійки, випередивши Голландію. Перші ж два рядки змін не зазнали - їх, як і раніше, посідають США та Німеччина, яка є суперником українок у відбірковому турнірі Євро-2021.

нші команди кваліфікаційної групи І посідають наступні місця: Ірландія - 31-е, Греція - 62-е та Чорногорія - 97-е.