Матч 1/8 фіналу ЛЧ «Ман Сіті» - «Реал» зіграють 7 серпня

В першому матчі в Мадриді команда Олександра Зінченка перемогла 2:1.

Команда українського півзахисника Олександра Зінченка – «Манчестер Сіті» зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Реала», ймовірно, 7 серпня, стверджує британське видання Daily Mail.

Стало відомо, що УЄФА збирається поставити матч «Манчестер Сіті» - «Реал» на п'ятницю, 7 серпня. Таким чином, матч-відповідь зіграють через 174 дні після першого поєдинку (26 лютого).

Офіційно дати затвердять 27 травня, коли відбудеться засідання виконкому УЄФА. Тоді ж будуть визначені дати інших матчів 1/8 фіналу ЛЧ, включно з грою «Баварія» - «Челсі».

Нагадаємо, 26 лютого в Мадриді «Ман Сіті» здобув вольову перемогу 2:1 А ось гру-відповідь на «Етіхад» відклали через пандемію коронавірусу.

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