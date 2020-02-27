Ліга чемпіонів УЄФА: "Реал" програв "Манчестер Сіті", "Ліон" обіграв "Ювентус"

У Лізі чемпіонів УЄФА завершилися усі перші матчі стадії 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів сезону-2019/20.

Мадридський "Реал" на "Сантьягу Бернабеу" не втримав переможний результат у зустрічі з англійським "Манчестер Сіті", програвши 1:2, а "Ліон" взяв гору над "Ювентусом" - 1:0, повідомляє Укрінформ.

У Мадриді відзначилися Іско (60-а хвилина) - у складі "Реала", Габріель Жезус (78) і Кевін Де Брюйне (83, з пенальті) - у "Манчестер Сіті".

Господарі догравали зустріч у меншості - на 86-й хвилині червону картку отримав Серхіо Рамос (затримка суперника).

Домашній успіх "Ліону" над "Ювентусом" приніс влучний удар Люки Тусара (31).

Розклад матчів у відповідь, в яких вирішиться доля путівок до чвертьфіналу розіграшу:

10 березня - "Валенсія" - "Аталанта" (перша гра - 1:2), "Лейпциг" - "Тоттенгем" (1:0)

11 березня - "Ліверпуль" - "Атлетико" (0:1), "Парі Сен-Жермен" - "Боруссія" (1:2)

17 березня - "Манчестер Сіті" - "Реал" (2:1), "Ювентус" - "Ліон" (0:1)

18 березня - "Баварія" - "Челсі" (3:0), "Барселона" - "Наполі" (1:1).

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів УЄФА 30 травня прийматиме 80-тисячний Олімпійський стадіон імені Ататюрка в Стамбулі (Туреччина).