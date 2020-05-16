ФІБА може перенести листопадові матчі відбору Євробаскету на 2021 рік

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) та Союз європейських баскетбольних ліг (УЛЄБ) працюють над варіантом, за якого листопадові поєдинки кваліфікації чемпіонату Європи можуть перенести на 2021 рік.

Якщо це станеться, національні чемпіонати матимуть більше часу на проведення матчів сезону-2020/2021, який може стартувати пізніше звичних термінів у зв'язку з пандемією коронавірусу, повідомляє AS.

Кваліфікаційні матчі можуть бути перенесені на лютий.

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Розглядається варіант із перенесенням поєдинків на літо, до або після олімпійських кваліфікаційних турнірів.

Фото: as.com.