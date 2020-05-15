ФІБА визначила нові терміни олімпійської кваліфікації

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) назвала нові терміни кваліфікаційного турніру Олімпійських ігор-2020 серед чоловічих команд.

Змагання мають відбутися з 29 червня до 4 липня 2021 року, повідомляє офіційний сайт ФІБА.

Загалом у кваліфікації Олімпіади-2020 візьмуть участь 24 чоловічі національні збірні.

Чотири кваліфікаційні турніри мають відбутися в Канаді, Хорватії, Литві та Сербії.

Як відомо, Олімпіада-2020 у Токіо пройде з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

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До баскетбольного турніру майбутньої Олімпіади вже кваліфікувалися сім команд за підсумками чемпіонату світу 2019 року - Аргентина, Австралія, Іспанія, Франція, Іран, Нігерія, США, а також Японія в якості господаря.

Усі змагання зупинено та згодом перенесено через пандемію коронавірусу.

Фото: fiba.basketball.