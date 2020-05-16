Алонсо не повертатиметься у "Формулу-1" 2021 року - Mundo Deportivo

Дворазовий чемпіон світу з кільцевих автоперегонів у класі "Формула-1" Фернандо Алонсо не має наміру відновлювати кар'єру у складі команди "Рено" 2021 року.

Про це повідомляє видання Mundo Deportivo.

Раніше ЗМІ інформували інформували, що іспанець практично погодив контракт з "Рено".

На думку іспанського пілота, нинішня "Формула 1" занадто передбачувана. За перемогу здатні боряться лише 3 команди і 6 автомобілів.

Фернандо може повернутися у "Ф-1" лише в тому випадку, якщо в нього з'явиться можливість перемагати в гонках.

Іспанське видання вважає, що їхній співвітчизник може повернутися в чемпіонат разом зі зміною регламенту у 2022 році, якщо "Рено" або інша команда запропонує йому проект з чемпіонським потенціалом.

Нагадаємо, 38-річний Фернандо Алонсо виграв чемпіонські звання в чемпіонаті "Формули-1" 2005-го та 2006 років. Він також тричі був віцечемпіоном (2010, 2012, 2013 роки).

Фото: mundodeportivo.com.