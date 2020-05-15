Гірн: Бій Усика з Чісорою можуть перенести з Великої Британії

Бій українського боксера Олександра Усика проти Дерека Чісори можуть перенести з Великої Британії.

Про це повідомив промоутер Едді Гірн, інформує Sky Sports.

Поєдинок українця і британця мав відбутися 23 травня у Лондоні, але його безстроково перенесли через пандемію коронавірусу.

"Я говорив з промоутером Усика Олександром Красюком. Шукаємо альтернативні місця проведення. Згодом глядачі повернуться в зали. Але в якій кількості? Тисяча? Десять тисяч? Вісімдесят тисяч? Є варіанти з боєм за набагато меншої кількості глядачів, але в унікальному середовищі (у Британії). Нині багато країн заявляють, що хочуть повернути великий спорт і відкриті для бізнесу. Це стосується й бою Усика з Чісорою", - сказав промоутер.

Бій з Чісорою стане для Усика другим у суперважкій вазі. Українець дебютував у гевівейті минулого року, достроково перемігши американця Чазз Візерспуна.

Фото: skysports.com.