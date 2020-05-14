Українська Прем'єр-ліга поновить сезон 30 травня

Чемпіонат України з футболу серед команд Прем'єр-ліги поновиться 30 травня.

Відповідне рішення прийняли клуби Favbet Ліги сьогодні, 14 травня, повідомляє Sport Arena.

"Клуби української Прем'єр-ліги залишили в силі рестарт сезону 30 травня, однак проголосували за усунення закінчення першості з 13 на 19 липня. Початковий проект календаря передбачав завершення Favbet Ліги 13 липня, проте команди виступили за зменшення щільності ігор", - йдеться в повідомленні.

Фінал Кубка України і матчі плей-офф за право зіграти в Лізі Європи проведуть після завершення чемпіонату України, до кінця липня.

Точний проект календаря завершення сезону Favbet Ліги 2019/20 стане відомий пізніше. Після прийняття проекту календаря в УПЛ його ще має затвердити виконавчий комітет УАФ.

Нагадаємо, що за планом УПЛ, 12-29 травня команди починають підготовку до відновлення чемпіонату. З 12 по 17 травня клуби повинні провести ПЛР-тестування на COVID-19 гравців і тренерського штабу. Після цього 13 днів займе сам процес підготовки, а 30 травня планують вже розпочати ігри 24-го туру УПЛ.

Після 23-х турів у чемпіонаті України лідирує "Шахтар" (59 очок), на другому місці - "Зоря" (46), на третьому - "Динамо" (46).

Фото: УПЛ