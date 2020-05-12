Збірні України з волейболу покращили позиції в рейтингу ФІВБ

Міжнародна федерація волейболу (ФІВБ) оновила рейтинг національних збірних.

В оновленому 11 травня рейтингу ФІВБ чоловіча збірна України розташувалася на 22 місці (140 пунктів), жіноча – на 34 (116). Про це повідомляє Volleyball.ua.

До п'ятірки найсильніших команд світу входять чоловічі збірні Бразилії (427), Польщі (384), США (365), Росії (317), Аргентини (291). Серед жіночих національних збірних – Китай (391), США (382), Бразилія (328), Італія (300), Туреччина (285).

Скоріше за все, цей рейтинг найближчим часом не зміниться, адже через пандемію коронавірусу Олімпійські ігри перенесені на літо 2021 року, а Ліга Націй, Золота і Срібна Євроліги скасовані.

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Нагадаємо, що ФІВБ з 1 лютого 2020 року запровадила нову систему підрахунку світового рейтингу національних збірних, який враховує всі результати з 1 січня 2019 року. У жовтні 2019 року підопічні Угіса Крастіньша посідали 54 місце, а жіноча національна команда - 52-е.

Фото: cev.eu