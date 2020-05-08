Ліга націй з волейболу не відбудеться в 2020 році через пандемію коронавірусу

Рада Міжнародної федерації волейболу (FIVB) вирішила через пандемію коронавірусу скасувати розіграш Ліги націй-2020.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Раніше з урахуванням перенесення Олімпійських ігор в Токіо на 2021 рік і відсутності в цьому році інших волейбольних турнірів FIVB хотіла провести Лігу націй, щоб виконати зобов'язання перед спонсорами. Але тривожна ситуація з коронавірусом в ряді країн, які мали приймати етапи турніру і можливі логістичні проблеми змусили організацію відмовитися від проведення турніру.

В 2021 році Ліга націй стартує в звичні терміни і стане розігрівочним турніром до Олімпіади. "Фінал шести" пройде в Турині, де мав відбутися в цьому році.

Фото: Getty Images.