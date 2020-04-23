Ліга чемпіонів з волейболу та інші єврокубки не будуть дограні через COVID-19
Укрінформ
Європейська конфедерація волейболу (CEV) вирішила не догравати решту матчів єврокубків, в тому числі Суперфінал Ліги чемпіонів.
Таке рішення було прийнято в зв'язку з пандемією коронавируса, повідомляє офіційний сайт організації.
16 травня в Берліні (Німеччина) мав відбутися "Фінал чотирьох" чоловічої волейбольної Ліги чемпіонів. Незважаючи на скасування ігор, що залишилися, CEV виділить клубам 80 відсотків запланованого призового фонду єврокубків.
Правління CEV вже взяло на себе зобов'язання зберегти призовий фонд єврокубків на наступний сезон і схвалив додаткову підтримку клубів.
Фото: cev.eu.