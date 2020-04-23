Ліга чемпіонів з волейболу та інші єврокубки не будуть дограні через COVID-19

Європейська конфедерація волейболу (CEV) вирішила не догравати решту матчів єврокубків, в тому числі Суперфінал Ліги чемпіонів.

Таке рішення було прийнято в зв'язку з пандемією коронавируса, повідомляє офіційний сайт організації.

16 травня в Берліні (Німеччина) мав відбутися "Фінал чотирьох" чоловічої волейбольної Ліги чемпіонів. Незважаючи на скасування ігор, що залишилися, CEV виділить клубам 80 відсотків запланованого призового фонду єврокубків.

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Правління CEV вже взяло на себе зобов'язання зберегти призовий фонд єврокубків на наступний сезон і схвалив додаткову підтримку клубів.

Фото: cev.eu.