Волейбольні чемпіонати України завершені без визначення переможців

Лідери погодились на такі умови.

Федерація волейболу України (ФВУ) прийняла рішення достроково завершити змагання в чоловічій і жіночій Суперлізі через пандемію коронавірусу, повідомляє сайт ФВУ.

Чемпіонати завершені без визначення переможців.

Команди, які представлятимуть Україну в єврокубках, визначать на спеціальному засіданні Виконавчого комітету ФВУ.

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Відзначимо, що на момент закінчення чемпіонату в жіночій Суперлізі лідирував «Прометей» (Кам’янське), у чоловіків - «Барком-Кажан» (Львів).