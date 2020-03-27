Волейбольні чемпіонати України завершені без визначення переможців
Укрінформ
Лідери погодились на такі умови.
Федерація волейболу України (ФВУ) прийняла рішення достроково завершити змагання в чоловічій і жіночій Суперлізі через пандемію коронавірусу, повідомляє сайт ФВУ.
Чемпіонати завершені без визначення переможців.
Команди, які представлятимуть Україну в єврокубках, визначать на спеціальному засіданні Виконавчого комітету ФВУ.
Відзначимо, що на момент закінчення чемпіонату в жіночій Суперлізі лідирував «Прометей» (Кам’янське), у чоловіків - «Барком-Кажан» (Львів).