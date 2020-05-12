УЄФА не відмовиться від єврокубкової кваліфікації наступного сезону

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відреагував на чутки про розгляд можливості скорочення або повного скасування кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів та Ліги Європи наступного сезону.

УЄФА у своїй заяві, зокрема, відзначив, що організація ніколи не планувала позбавляти чемпіонів права пробитися в груповий етап через кваліфікацію. Про це повідомляє Sport Arena.

"УЄФА ніколи не думав позбавляти чемпіонів права пробитися в груповий етап через кваліфікацію. Союз хотів би уточнити, що лише відстежує розвиток ситуації та вплив пандемії на формат відбіркових змагань клубних турнірів. Ніякого особливого варіанту кваліфікації на наступний сезон єврокубків не розроблено", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, в УЄФА розраховують завершити нинішній сезон у Лізі чемпіонів та Лізі Європи до кінця серпня. Турніри відновляться після того, як завершаться внутрішні чемпіонати. Ігри єврокубків можуть проходити з одного, а не двох матчів, розглядаються також варіанти з поєдинками на нейтральних полях.

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Очікується, що остаточне рішення про формат майбутнього єврокубкового сезону приймуть на Виконкомі УЄФА, який відбудеться 27 травня.