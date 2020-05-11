УЄФА може наступного сезону відмовитися від єврокубкової кваліфікації

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає план зі скорочення або повного скасування кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів та Ліги Європи наступного сезону.

Вже нині старт нового єврокубкового сезону зсунули на 20 жовтня через пандемію коронавірусу, повідомляє The Times.

В УЄФА розраховують завершити нинішній сезон у Лізі чемпіонів та Лізі Європи до кінця серпня. Турніри відновляться після того, як завершаться внутрішні чемпіонати. Ігри єврокубків можуть проходити з одного, а не двох матчів, розглядаються також варіанти з поєдинками на нейтральних полях.

Очікується, що остаточне рішення про формат майбутнього єврокубкового сезону приймуть на Виконкомі УЄФА, який відбудеться 27 травня.

Фото: thetimes.co.