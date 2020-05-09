Визначено крайні терміни олімпійського відбору в стрільбі з лука на Ігри в Токіо

Міжнародна федерація стрільби з лука (World Archery) оголосила про нові терміни відбору до Олімпійських ігор-2020 в Токіо (Японія).

Як інформує офіційний сайт організації, континентальні кваліфікаційні змагання в Північній і Південній Америці, Європі та Океанії відкладаються до весни / літа 2021 року. Фінальна кваліфікація переноситься на літо 2021 року і запланована як окремий турнір поряд з паризьким етапом Кубка світу.

Крайній термін для національних олімпійських комітетів для підтвердження місць, виграних на всіх змаганнях, крім фінального відбіркового турніру, попередньо встановлено на 1 червня 2021 року, а з урахуванням фінального відбору - 2 липня 2021 року.

Крайній термін подачі заявок на Олімпійські ігри - 5 липня 2021 року.

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Нагадаємо, що в 2020 році були заплановані відбір в Океанії (фіджійська Сува, 5-6 квітня), в Америці (мексиканський Мехіко, 20-26 квітня), в Європі (турецька Анталья, 20-26 травня) і фінальна кваліфікація (німецький Берлін, 22-28 червня). Всі кваліфікаційні змагання були перенесені через пандемію COVID-19.

Фото: worldarchery.org.