Бундесліга оприлюднила приблизний розклад останніх турів сезону

Німецька футбольна Бундесліга опублікувала плановий розклад заключних турів сезону-2019/20.

Чемпіонат Німеччини відновиться 16 травня поєдинком "Боруссія" (Дортмунд) - "Шальке" (Гельзенкірхен), а також ще п'ятьма паралельними матчами, повідомляє офіційний сайт Бундесліги.

В даний момент точний розклад є лише у найближчого, 26-го туру. Що стосується інших турів, то в документі, опублікованому Бундеслігою, є приблизні дати матчів без вказівки приблизного часу їх початку. Так, відомо, що в 28-му турі відбудеться матч лідерів чемпіонату Німеччини, дортмундської "Боруссії" і мюнхенської "Баварії", він має пройти 26 або 27 травня.

Чемпіонат Німеччини. 26 тур.

16 травня, субота:

"Боруссія" (Д) - "Шальке", 16.30 за київським часом

"РБ Лейпциг" - "Фрайбург", 16.30

"Гоффенгайм" - "Герта", 16.30

"Фортуна" - "Падерборн", 16.30

"Аугсбург" - "Вольфсбург", 16.30

"Айнтрахт" - "Боруссія" (Менхенгладбах), 16.30.

17 травня, неділя:

"Кельн" - "Майнц", 16.30

"Уніон" - "Баварія", 19.00.

18 травня, понеділок:

"Вердер" - "Баєр", 21.30.