Світоліна: Найбільше я сумую за турніром у Римі

Краща українська тенісистка Еліна Свтоліна розповіла, чим займається під час карантину і про те, коли розпочне тренування на корті.

П'ята "ракетка" світу зізналася, що найбільше сумує за турніром WTA Premier 5 у Римі, який вона, до речі, двічі вигравала, повідомляє BTU.

"У Швейцарії, де я перебуваю під час карантину, можна буде з понеділка займатися на корті. Думаю, наступного тижня ми спробуємо пограти. Все залежить більше від Гаеля Монфіса, бо він цілий день займається своїми трансляціями, тому мені доведеться його переконати піти потренуватися. Найбільше я сумую за турніром у Римі. Я обожнюю Рим, з їжі - до виступів на центральному корті. Це один з моїх улюблених турнірів, особливо тому що я двічі там перемагала. Уболівальники також додають атмосфери. Навіть коли я грала пізно вночі, все одно було багато глядачів. І ще один турнір, який мені подобається, це змагання у Торонто, там багато українських уболівальників. Там завжди приємно виступати і насолоджуватися грою", - заявила Еліна.

Під час паузи в сезоні, пов'язаної з пандемією коронавірусу, українська теннісісіка презентувала свій кулінарний блог.

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"Нині в мене є час, щоб приділити увагу приготуванню їжі. Ось, наприклад, мої батьки надсилають фотографії українських страв, і я сумую за такою їжею ще більше. Намагаюся приготувати ці страви тут, але деякі з них вимагають багато часу. Чи готує Гаель? Нні, але сам він дуже вимогливий. Якщо щось не настільки добре, як він вважає, то це одразу "викидається". Мені потрібно точно все виміряти, додати спецій стільки, скільки потрібно, і не переборщити , - зазначила Світоліна.

Фото: btu.org.