Командний тенісний турнір у США змінив формат

Організатори виставкового турніру World Team Tennis, що проходить у США, нинішнього сезону змінили регламент змагань.

Як повідомляє пресслужба турніру, він не проходитиме у дев'яти містах США. Приймаючою стороною виступить одне місто, повідомляє BTU.

"Організатори пішли на такий крок, щоб мінімізувати подорожі учасників між містами, де матчі проходять у форматі домашніх та виїзних зустрічей. Нині ще не відомо, на кортах якого міста змагання стартуватимуть 12 липня", - зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, World Team Tennis проходить з 1974 року, а одним із співзасновників змагань є знаменита американська тенісистка, експерша "ракетка" світу Біллі Джин Кінг.

Фото: btu.org.