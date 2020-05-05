Низькорейтинговим тенісистам виділять 6 мільйонів доларів

Низькорейтинговим тенісистам виділять 6 мільйонів доларів

Укрінформ
На підтримку низькорейтинґових гравців під час призупинення тенісного сезону через пандемію коронавірусу виділять 6 млн дол.

Фонд підтримки створять керівні тенісні органи (ATP, WTA, ITF) та організатори чотирьох турнірів Grand Slam, повідомляє AP

Сума розподілять порівну між тенісистами одиночного та парного розрядів, незалежно від статі. У цілому виплати отримають приблизно 800 одиночних та парних гравців.

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Нагадаємо, тенісні змагання відновляться не раніше 13 липня.

Фото: itftennis.com.

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