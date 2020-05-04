Надія Кіченок увійшла до числа рекордсменок жіночого тенісу

Уродженка Дніпра Надія Кіченок потрапила до списку тенісних рекордсменок.

Згідно з даними статистичної компанії "SportsMEDIA Technology", українка посіла 7-е місце у рейтингу найшвидших подач, повідомляє BTU.

Найшвидшу подачу в жіночому тенісі 2014 року виконала Сабіна Лисицькі. На турнірі у Стенфорді за рахунку 5:5, 40:30 у поєдинку із сербкою Аною Іванович німкеня ввела м'яч у гру зі швидкістю 131 миля на годину (майже 210,8 км/год).

Надія Кіченок на Відкритому чемпіонаті Австралії того ж 2014 році подала зі швидкістю 202 км/год у матчі проти Аюмі Моріти з Японії (суперниця українки виграла зустріч з рахунком 6:2, 7:6).

Нагадаємо, що на старті сезону-2020 Надія Кіченок та її напарниця Сания Мірза з Індії стали чемпіонками турніру WTA у Гобарті.

Фото: btu.org.ua.