IIHF проведе кіберспортивний турнір з хокею серед уболівальників

Міжнародна федерація хокею (IIHF) організовує кіберспортивний турнір з хокею серед уболівальників.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Турнір пройде з 15 травня по 5 червня. Ігри проходитимуть в симуляторі EA SPORTS NHL 20 на ігрових консолях PlayStation 4 і Xbox One. У змаганні візьмуть участь вболівальники з 16 країн, чиї збірні мали виступити на чемпіонаті світу 2020 року в Швейцарії.

Для участі у віртуальному турнірі з 8 травня буде відкрита реєстрація на спеціальному кіберспортивному порталі IIHF. Кваліфікаційний раунд запланований на 15-22 травня. З 29 травня почнеться раунд плей-офф. Фінал заплановано на 5 червня.

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Нагадаємо, 21 березня IIHF оголосила про скасування чемпіонату світу через пандемію коронавірусу.