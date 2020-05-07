Запорізька Асоціація футболу продовжує допомагати медикам та ветеранам області

Муніципальна служба міста Запоріжжя вкотре отримала допомогу від обласної Асоціації футболу (ЗОАФ).

ЗОАФ закупила маски (у кількості 800 шт.), рукавички (1000 шт.) та дезінфікуючий засіб (150 л), повідомляє сайт Української асоціації футболу (УАФ).

У Пологівському районі ЗОАФ передала для медичних установ територіальних громад апарати ЕКГ, пульсометри, халати, рукавички, окуляри, шапки, медичні маски, бахіли, антисептики тощо. У місті Василівка були придбані продовольчі набори, які отримали семеро місцевих ветеранів футболу.

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Нагадаємо, що раніше президією та Виконкомом ЗОАФ були зібрані необхідні кошти, а адміністрацією - закуплені всі необхідні продукти для ветеранів футболу Запорізької області.

Фото zoff.zp.ua.