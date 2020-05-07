"Донбас Арена" претендує на звання кращого стадіону світу

Оголошено претендентів на звання кращого стадіону світу за версією авторитетного іспанського видання Marca.

У голосуванні на сайті Marca беруть участь 40 арен, серед яких "Вемблі", "Енфілд", "Стемфорд Брідж", "Сантьяго Бернабеу", "Камп Ноу", "Парк-де-Пренс", "Сан-Сіро", "Альянц Арена", "Маракана" та інші.

Від України представлена донецька "Донбас Арена", яка приймала матчі чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

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З літа 2014 року 52-тисячний спорткопмплекс футбольного клубу "Шахтар" офіційно не використовується, перебуваючи на непідконтрольній Україні окупованій території Донбасу.