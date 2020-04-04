Національний стадіон в Токіо визнаний кращим в 2019 році

Десятий щорічний конкурс "Стадіон року" виграв Національний стадіон у Токіо (Японія), який стане місцем проведення церемонії відкриття Олімпійських ігор у 2021 році.

Загалом на перемогу за підсумками 2019 року претендувала 21 арена світу, повідомляє StadiumDB.

У голосуванні взяли участь понад 30 тисяч користувачів Інтернету з 127 країн, а також спеціальне журі.

Друге місце розділили "Пушкаш Арена" в Будапешті (Угорщина), яка була спеціально побудована до майбутнього чемпіонату Європи з футболу, і "Бенквест" в Сіднеї (Австралія).

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До першої десятки також увійшли "Аль-Джануб" в Аль-Вакрі (Катар), "Тоттенгем Хотспур" в Лондоні (Англія), "ВТБ Арена" в Москві (Росія), "Нью Кларк Сіті Атлетикс Стадіум" в Капасі (Філіппіни), Національний стадіон "Тегельне поле" в Братиславі (Словаччина), стадіон спортивного центру в Ухані (Китай) і арена спортивного парку в Датуні (Китай).

Всі стадіони здані в експлуатацію в 2019 році.