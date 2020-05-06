Матчі Ліги чемпіонів поновлять 8 серпня

В цей день зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу «Ювентус» - «Ліон».

УЄФА має намір провести матчі Ліги чемпіонів в серпні. За інформацією RMC Sport, матч-відповідь 1/8 фіналу між «Ювентусом» і «Ліоном» заплановано на 8 серпня. У першому матчі «Ліон» обіграв вдома «Ювентус» (1:0).

Перший матч «ПСЖ» в 1/4 фіналу ЛЧ може пройти 10, 11 або 12 серпня. Про ці плани УЄФА повідомив на зборах з главами європейських клубів, нагадавши, що національні чемпіонати повинні завершити до кінця липня, щоб встигнути дограти єврокубки.

Нагадаємо, Лігу чемпіонів і Лігу Європи призупинили на стадії 1/8 фіналу в зв'язку з пандемією коронавірусу.

УЄФА розглядає варіант з проведенням матчів Ліги чемпіонів на нейтральних стадіонах. Організація має намір проводити матчі єврокубків без глядачів і за умови активного тестування їх учасників на коронавірус.

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