Ольга Харлан: Перед Олімпіадою я переходжу у режим тиші

Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан розповіла про свої найважчі змагання у спортивній кар'єрі.

Такими вона вважає олімпійські турніри, до яких потрібно готуватися чотири роки, повідомляє видання Elle.

"Це Олімпіада. Ти готуєшся протягом чотирьох років, а потім все вирішується за один день. Крім того, відчуваєш надзвичайний тиск, оскільки усі чекають від тебе лише медалей. Тому перед Олімпіадою я переходжу в режим тиші - не спілкуюся з пресою, не заходжу до соцмереж, аби не читати повідомлення типу: "Оля, лише "золото!" Навіть не розмовляю з батьками, тільки зі своїм хлопцем фехтувальником, який мене підтримує. Мама із сестрою приїжджали на Олімпіади до Лондона та Ріо-де-Жанейро, але ми побачилися лише після закінчення поєдинків. Коли я виграла бронзову медаль, відразу підійшла до трибун, де вони сиділи, і лише тоді обнялися і розплакалися. Приємно це згадувати. Сестра взагалі мій талісман, вона їздила зі мною на чемпіонати світу та Європи", - сказала Харлан.

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Нагадаємо, що Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою 2008 року і володаркою "бронзи" Ігор-2012. Фехтувальниця з Миколаєва також шість разів вигравала "золото" чемпіонатів світ, вісім разів - першостей Європи.

Фото: ukrinform.