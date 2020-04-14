Міжнародний сезон у фехтуванні завершили достроково
Укрінформ
Міжнародна федерація фехтування (FIE) достроково завершила сезон через пандемію коронавірусної інфекції.
Офіційне звернення президента FIE Алішера Усманова опубліковано на сайті ФФР.
"З урахуванням глобальної ситуації з COVID-19 було прийнято рішення скасувати всі змагання, заплановані на квітень, травень і червень 2020 року, відповідно до рекомендацій медичної комісії FIE", - йдеться в заяві.
Відзначається, що кваліфікаційні результати на Олімпійські ігри, отримані до березня 2020 року, будуть збережені. Ведення рейтингів спортсменів відновиться, як тільки ситуація дозволить провести Гран-прі з фехтування на рапірах серед чоловіків і жінок, а також чотири етапи Кубка світу.