Міжнародний сезон у фехтуванні завершили достроково

Міжнародна федерація фехтування (FIE) достроково завершила сезон через пандемію коронавірусної інфекції.

Офіційне звернення президента FIE Алішера Усманова опубліковано на сайті ФФР.

"З урахуванням глобальної ситуації з COVID-19 було прийнято рішення скасувати всі змагання, заплановані на квітень, травень і червень 2020 року, відповідно до рекомендацій медичної комісії FIE", - йдеться в заяві.

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Відзначається, що кваліфікаційні результати на Олімпійські ігри, отримані до березня 2020 року, будуть збережені. Ведення рейтингів спортсменів відновиться, як тільки ситуація дозволить провести Гран-прі з фехтування на рапірах серед чоловіків і жінок, а також чотири етапи Кубка світу.