Онлайн Кубок націй з шахів: Китай обіграв Європу і вийшов в лідери

Збірна Китаю одноосібно лідирує після двох турів командного супертурніру Онлайн Кубок націй з шахів.

Після стартової перемоги над збірною "Решти світу" китайці також з рахунком 3:1 обіграли обіграли команду Європи (Анна Музичук не грала), повідомляє Укрінформ.

В інших матчах другого туру "Решта світу" взяла гору над збірною Індії - 2,5:1,5 (Марія Музичук чорними фігурами зіграла внічию з Хампі Конеру), а Росія програла США - 1:3.

Турнір положення: Китай - 4 очка, США - 3, "Інший світ" - 2, Індія, Європа, Росія - по 1.

Завтра пройдуть партії 3 - 4 турів.

Онлайн Кубок націй проходить в два кола, а 10 травня дві кращі команди зустрінуться в Суперфіналі. Контроль часу - по 25 хвилин кожному + 10 секунд на хід.

Призовий фонд турніру становить 180 тисяч доларів США.