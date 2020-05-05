Китай обіграв "Решту світу" з українкою Музичук на старті онлайн Кубка націй з шахів

Завершився перший тур командного супертурніру Онлайн Кубка націй з шахів.

На старті змагань внічию (2:2) зіграли команди Європи і Росії, Індії і США, а Китай з рахунком 3:1 переграв збірну "Решти світу", повідомляє Укрінформ.

Українка Анна Музичук у складі команди Європи чорними фігурами розійшлася миром з росіянкою Олександрою Горячкіною, а молодша сестра Анни - Марія Музичук в збірній "Решти світу" білими поступилася лідеру світового рейтингу китаянці Хоу Іфань.

Сьогодні у другому турі грають Росія - США, Європа - Китай і "Решта світу" - Індія.

Онлайн Кубок націй проходить в два кола, а 10 травня дві кращі команди зустрінуться в Суперфіналі. Контроль часу - по 25 хвилин кожному + 10 секунд на хід.

Призовий фонд турніру становить 180 тисяч доларів США.

На фото: Марія Музичук.