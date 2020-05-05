ФК "Десна" запропонував зіграти матчі першої шістки УПЛ у Києві

Чернігівський футбольний клуб "Десна" виступив із пропозицією провести заключні дев'ять турів першої шістки чемпіонату української Прем'єр-ліги на київських стадіонах.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook президент "Десни" Володимир Левін.

"Ми були б раді запропонувати для цього Чернігів, але в нашому місті немає інфраструктури для шести клубів, так само як і в Запоріжжі та Олександрії, а ось Київ ідеальне для цього місце - є сертифіковані стадіони, достатньо тренувальних баз та полів. По суті три команди з шести вже знаходяться у Києві ("Колос", "Шахтар", "Динамо")... Ну й головний аргумент - безпека гравців, тренерів та офіційний осіб матчів - чи підуть їм на користь постійні переїзди? Не важливо, чи це літак, автобус або поїзд. Тому давайте зробимо все правильно. Ми маємо враховувати усі чинники і дограти чемпіонат в одному місті, маючи рівні умови", - написав Левін.

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Чемпіонат УПЛ припинили через пандемію коронавірусу. Нагадаємо становище команд у першій шістці: "Шахтар" (Донецьк) - 59 очок, "Зоря" (Лкганск) - 46, "Динамо" (Київ) - 46, "Десна" (Чернігів) - 43, "Олександрія" - 40, "Колос" (Ковалівка) - 26.

Фото: desna.football.