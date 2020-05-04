Футболіст "Динамо" Родрігес хоче залишитися у турецькому клубі

Люксембурзький футбольний форвард київського "Динамо" Жерсон Родрігес, який виступає на правах оренди за команду "Анкарагюджю", заявив, що хотів би залишитися у турецькому клубі.

Гравця особливо вразили турецькі уболівальники, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

"Ніде не бачив таких гарячих фанатів, як уболівальники "Анкарагюджю". Я хочу залишитися тут, якщо мій перехід можливий", - заявив Родрігес.

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що керівництво "Динамо" хоче отримати за трансфер Родрігеса не менше 5 млн євро.

Фото: sporanki.com.