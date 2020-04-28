Команда Зайцева зіграє шостий матч фінальної серії чемпіонату Тайваню з баскетболу

Баскетбольний клуб українця Ігоря Зайцева "Тайвань Бір" зіграє з командою "Юлон" шостий матч фінальної серії плей-офф чемпіонату Тайваню.

Володар титулу визначиться 30 квітня, повідомляє ФБУ.

У п’ятому матчі "Юлон" відігрався після двох поспіль поразок - 99:81 (25:26, 22:14, 28:15, 24:26).

Зайцев за 30 хвилин набрав 15 очок (6/9 двоочкових, 1/7 триочкових), зробив 10 підбирань (2 в атаці), 3 передачі, 1 перехоплення, 2 блок-шоти. Це кращий результат в команді.

Однак американський захисник "Юлон" Маркус Кін за 32 хвилини набрав для своєї команди 46 очок.

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То ж вирішальним за чемпіонський титул стане шостий матч серії 30 квітня. Нині рахунок рівний - 3:3. "Тайвань Бір" має одну бонусну перемогу за перше місце за підсумками регулярного чемпіонату.