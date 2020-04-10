Ігор Зайцев достроково виграв регулярний чемпіонат Тайваню з баскетболу

Екс-бігмен збірної України з баскетболу Ігор Зайцев допоміг своєму клубу "Тайвань Бір" достроково виграти регулярний чемпіонат Тайваню.

Команда українського легіонера в 17-му турі другого раунду змагань на виїзді перемогла "Пауян" з рахунком 99:72, повідомляє ФБУ.

Зайцев вийшов у старті, відіграв 29 хвилин, набрав 16 очок (5/5 двоочкових, 2/3 триочкових), зробив 6 підбирань у захисті, 6 передач і 2 блок-шота.

З 23 перемогами в 30 матчах "Тайвань Бір" Зайцева впевнено лідирує в турнірній таблиці і гарантував собі перше місце перед плей-офф.

Фото: fbu.ua.